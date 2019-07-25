هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 11:22 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في 28 أيار/مايو 2019 في يوكوسوكا في اليابان

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزية إلى الشعب التونسي بوفاة رئيسه الباجي قايد السبسي الذي رحل الخميس عن 92 عاماً، منوّهاً بـ"قيادته العظيمة"، في حين حيّا وزير الخارجية مايك بومبيو "صديقاً حميماً" للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ينضمّان إلى الشعب التونسي في الحداد على وفاة رئيسهم".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الراحل "كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي بلا كلل"، مشيراً إلى أن ترامب وزوجته "ينضمّان إلى كثيرين في جميع أنحاء العالم في تذكّر قيادته العظيمة وتكريم إرثه الكبير بصفته أول رئيس منتخب ديموقراطياً لتونس بعد ثورة 2011".

وختم البيت الأبيض بيانه بالقول إنّ "صلوات الرئيس والسيدة الأولى مع أسرة الرئيس قايد السبسي في هذا الوقت العصيب".

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّ الرئيس الراحل كان "صديقاً حميماً وشريكاً مهمّاً للولايات المتّحدة".

أضاف "رئاسته كانت تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة ومتميّزة في خدمة الدولة في تونس".

وتوفي السبسي صباح الخميس عن 92 عاماً بعيد إدخاله قسم العناية الفائقة في المستشفى العسكري في العاصمة، ليرحل بوفاته أول رئيس منتخب ديموقراطياً بالاقتراع العام وتنطلق التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا البلد الذي يعتبر مهد الربيع العربي.

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