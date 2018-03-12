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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 10:49 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 22:49

لافتة تحمل شعار شركة كوالكوم خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية في مركز لاس فيغاس للمؤتمرات في الولايات المتحدة في 12 ك2/يناير 2018.

عطّل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين صفقة اندماج بين شركتي "برودكوم" و"كوالكوم" لصناعة المعالجات الدقيقة، معتبرا ان اندماج هاتين الشركة من شأنه أن يضرّ بالامن القومي الاميركي.

وأعلن البيت الابيض في بيان ان ترامب أصدر مرسوما حظر بموجبه صفقة الاستحواذ الضخمة بعدما اخذ في الاعتبار توصية بهذا المعنى اصدرتها اللجنة الاميركية للاستثمارات الاجنبية التي قررت في مطلع آذار/مارس الجاري النظر في هذا الاندماج اثر تلقيها شكوى من كوالكوم تعترض فيها على اهداف منافستها.

ونقل البيان عن الرئيس الاميركي في معرض تبريره القرار ان هناك دليلا قويا على ان هذه الصفقة "تهدد بتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة".

وينهي قرار ترامب معركة خاضتها الشركتان على مدى الاشهر الاخيرة في اطار هذه الصفقة التي قدرت قيمتها بـ117 مليار دولار وكانت لتكون احدى اضخم الصفقات التي يتم ابرامها في قطاع التكنولوجيا على الاطلاق لو انها رأت النور.

لكن برودكوم التي تتخذ مقرا لها في سنغافورة اعلنت الاثنين انها ستنقل هذا المقر الى الولايات المتحدة اعتبارا من الثالث من نيسان/ابريل في محاولة منها لتبديد مخاوف السلطات الاميركية.

واللجنة الاميركية للاستثمارات الاجنبية هي هيئة تضم مؤسسات اميركية عديدة مهمتها النظر في ما اذا كانت هناك اي صفقة او عملية استحواذ تهديد الامن القومي للولايات المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب