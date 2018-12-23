ترامب يعلن أنه بحث مع إردوغان انسحابا "منسّقا بدقة" من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 05:10 م

الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان في صورة لهما تعود الى الحادي عشر من تموز/يوليو 2018 خلال قمة للحلف الاطلسي في بروكسل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الملف السوري و"انسحابا بطيئا ومنسّقا بدقة للقوات الأميركية من المنطقة".

وكتب ترامب على تويتر أنه وإردوغان أجريا "محادثة هاتفية طويلة ومثمرة"، تناولت أيضا تنظيم الدولة الإسلامية و"التزامنا المتبادل في سوريا" والعلاقات التجارية "التي ازدهرت في شكل كبير".

وأمر ترامب الاربعاء بسحب نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا حيث يتصدون للجهاديين الى جانب المقاتلين الاكراد. واعتبر أن وجود هذه القوات لم يعد مفيدا لان تنظيم الدولة الاسلامية "هزم الى حد بعيد".

وسيترك هذا الانسحاب المقاتلين الاكراد من دون دعم عسكري، علما بان إردوغان يتوعد بمهاجمتهم كونه يعتبرهم "إرهابيين".

وأثار قرار ترامب صدمة داخل الادارة الاميركية ولدى حلفائها الدوليين. وأدى الى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس والموفد الاميركي لدى التحالف الدولي ضد الجهاديين بريت ماكغورك.

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