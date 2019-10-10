هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 01:52 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 09 تشرين الأول/أكتوبر 2019

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني الجمعة وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لانهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر "يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟".

واضاف "سألتقي نائب رئيس الوزراء (الصيني) غدا في البيت الأبيض".

وأحدثت الأنباء أن الوفد الصيني قد يختصر زيارته اضطرابا في الأسواق.

وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة الاميركية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك