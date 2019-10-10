اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيلتقي مبعوث التجارة الصيني الجمعة وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لانهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما.
وكتب ترامب على تويتر "يوم مهم من المفاوضات مع الصين. يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن هل أريد أنا ذلك؟".
واضاف "سألتقي نائب رئيس الوزراء (الصيني) غدا في البيت الأبيض".
وأحدثت الأنباء أن الوفد الصيني قد يختصر زيارته اضطرابا في الأسواق.
وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته خلال الصيف.
وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، هي حقوق الملكية الفكرية، النقل القسري للتكنولوجيا، الزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة الاميركية.