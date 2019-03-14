هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 07:21 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في 14 اذار/مارس 2019

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على رفض الكونغرس إجراءات التمويل العاجل للجدار على الحدود مع المكسيك، واكتفى عبر تويتر بكتابة كلمة "فيتو".

وكان ترامب قد أعلن مسبقا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته. والنتيجة التي تم الحصول عليها بأصوات 12 من الجمهوريين تشكل انتكاسة للرئيس.

وايد 59 عضوا في مجلس الشيوخ قرارا ديموقراطيا سبق ان اقره مجلس النواب يعلن ان "حال الطوارىء الوطنية التي اعلنها الرئيس في 15 شباط/فبراير 2019 (...) تعتبر لاغية".

ويمارس ترامب منذ ايام ضغوطا على اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتفادي هذا الفشل.

وكان غرد صباحا على تويتر ان "الحدود الجنوبية هي كابوس انساني وعلى صعيد الامن القومي".

وحاول ترامب ايضا تبرير دستورية قراره باعلان حال الطوارىء لتأمين حصوله على نحو ثمانية مليارات دولار لبناء الجدار.

وصرح للصحافيين قبيل تصويت مجلس الشيوخ ان "الخبراء القانونيين يقولون ان هذا الامر دستوري تماما".

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