هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 02:24 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا قبل مغادرتهما البيت الأبيض في واشنطن في زيارة إلى الهند في 23 شباط/فبراير 2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عاما.

وقال ترامب "نعم، سأضع اسمي على الوثيقة"، ردا على أسئلة صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.

وتأتي تصريحاته بعد بدء هدنة مؤقتة في افغانستان السبت وموافقة طالبان والولايات المتحدة والقوات الأفغانية على "خفض العنف" لمدة أسبوع.

ولم يحدد ترامب نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه، إلا أنه قال ان القرارات تعتمد على التقدم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية.

وأشار الى ان فترة الهدوء "صامدة ليوم ونصف. وسنرى ما سيحدث".

واضاف "اريد أن أرى كيف ستكون فترة الاسبوع .. اذا نجحت خلال الايام القليلة المقبلة، سأضع اسمي عليها. حان وقت عودة (الجنود) الى وطنهم، وهم يريدون التوقف".

وتابع "اعتقد أن طالبان تريد التوصل الى اتفاق كذلك. لقد تعبوا من القتال".

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