هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 06:15 م

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا استعداده الكامل لإقفال الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك في حال لم تتحرك سلطات هذا البلد سريعا لوقف تدفق المهاجرين الى الولايات المتحدة.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الابيض "في حال لم يفعلوا ذلك او لم نتمكن من التوصل الى اتفاق مع الكونغرس، فإن الحدود ستقفل وهذا الأمر مؤكد مئة بالمئة".

وتابع ترامب أن الإقفال قد يشمل "أقساما كبيرة من الحدود" وليس كلها، واعدا بموقف جديد "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان هدد الجمعة في تغريدة بإقفال هذه الحدود خلال الاسبوع الحالي في حال لم تضع المكسيك "حدا على الفور لاي هجرة غير شرعية تصل الى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "من المؤكد انه سيكون لهذا الامر تداعيات على الاقتصاد الا ان الامن يبقى أهم".

وسارع رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الى ابداء معارضته. وقال "اقفال الحدود يمكن ان تكون له تداعيات اقتصادية كارثية على بلادنا وآمل ألا نقوم بذلك".

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