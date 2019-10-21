هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 04:13 م

الرئيس الاميركي يتحدث خلال اجتماع للادارة في البيت الابيض الاثنين في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

وعقب انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، قال ترامب إن "العدد المحدود" من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم ب"حماية النفط".

واضاف في البيت الابيض "قلت دائما: +اذا كنا سننسحب فلنحم النفط+"، ملاحظا ان الولايات المتحدة "يمكن ان ترسل واحدة من كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في شكل صحيح".

واعلنت واشنطن في 13 تشرين الاول/اكتوبر سحب نحو الف جندي من سوريا بعد خمسة ايام من بدء الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد. وفي السابع منه، مهد انسحاب قسم محدود من الجنود الاميركيين من قرب الحدود التركية للعملية العسكرية.

وتابع ترامب "لقد ساعدنا الاكراد" على وقع انتقادات دولية كثيفة طاولته منذ اعلان سحب الجنود الاميركيين.

وكرر ان الاكراد "ليسوا ملائكة".

والهجوم التركي على الاكراد معلق منذ الخميس بعد اتفاق مع واشنطن، على ان تنتهي الهدنة الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ.

وخلال زيارة لكابول الاثنين، لمح وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر بدوره الى ان بلاده قد تبقي قوة محدودة في سوريا لتأمين حقول النفط.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك