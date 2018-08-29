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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 02:43 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:43

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان محامي البيت الابيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا في وقت يشكل تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر مزيدا من التهديد للاوساط القريبة من ترامب.

وغرد ترامب ان "محامي البيت الابيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعيد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل".

واضاف "لقد عملت مع دون وقتا طويلا وقدرت عمله بالفعل"، من دون ان اشارة اضافية الى اسباب مغادرته او الى هوية من سيخلفه.

ويأتي ذلك بعد اسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز مفادها ان دون ماكغان "تعاون في شكل واسع" مع التحقيق الذي يجريه فريق مولر حول الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

ولم يخف ترامب استياءه بعد نشر هذه المعلومات، وقال "لقد سمحت له كما سمحت لجميع الاخرين بالادلاء بشهاداتهم. لم اكن مضطرا الى ذلك"، مؤكدا ان ليس لديه "شيء ليخفيه".

وتعرض ترامب لضربتين قضائيتين في آب/اغسطس. فقد دين الرئيس السابق لحملته بول مانافورت بالتهرب الضريبي. وكان لهذا القرار بعد خاص لانها اول محاكمة مرتبطة بالتحقيق الذي يجريه مولر.

كذلك، اقر محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بالتهرب الضريبي وانتهاك القوانين حول تمويل الحملات الانتخابية، من دون ان يكون لذلك صلة بالتحقيق في شأن روسيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب