ترامب يعلن إحراز "تقدّم كبير" إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني حول التجارة

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 04:14 م

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر مكالمة هاتفيه مع نظيره الصيني شي جينبنغ السبت أنّه تمّ إحراز "تقدّم كبير" على صعيد المحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهما.

وكتب ترامب على تويتر "لقد أجريت لتوّي مكالمة طويلة وجيّدة جداً مع الرئيس الصيني شي .. والاتفاق يسير على ما يرام. وفي حال التوصّل إلى اتفاق فسيكون شاملاً وسيغطي كل المسائل والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تمّ احراز تقدّم كبير".

وفرضت واشنطن وبكين رسوماً جمركية متبادلة على أكثر من 300 مليار دولار من السلع في وقت سابق من هذا العام، مما أدخلهما في نزاع أسهم في انخفاض أسواق المال.

إلا أنّ العلاقات بين البلدين تحسّنت منذ اتفاق رئيسيهما في مطلع كانون الأول/ديسمبر على هدنة مدتها 90 يوماً للتوصّل الى اتفاق.

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