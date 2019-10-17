هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 10:12 م

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا إدارة ترامب.

وقال ترامب في تكساس "قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن -- ثلاث سنوات هي وقت طويل"، مشيرا الى انه "لدينا بديل له".

ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها انه بناء على أوامر من الرئيس ترامب قام بالتواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني حول قضية فساد مزعومة في اوكرانيا.

وترامب مهدد بالمساءلة والعزل لاتهامه بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني كي يحقق في قضية تتعلق بمنافسيه الديموقراطيين قبل انتخابات 2020 الرئاسية.

وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يجرون التحقيق مذكرة استدعاء لبيري الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تسليم مستندات متعلقة بتعاملاته مع أوكرانيا بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وقاد بيري سياسة "الهيمنة في مجال الطاقة" التي وضعها ترامب، والتي شملت زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ودول أخرى، وأشرف على زيادة انتاج هذا الوقود.

وقال ترامب إن بيري أبلغه قبل شهور بنيته الاستقالة، وأنه يخطط لترك منصبه مع نهاية العام.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد درس سابقا تعيين بيري في مناصب رفيعة أخرى، بما في ذلك منصب كبير موظفي البيت الابيض، بسبب عدم ارتباط اسمه بفضائح شخصية كما حدث مع العديد من زملائه.

وبيري الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في كانون الأول/ديسمبر 2016 هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في ادارة ترامب دائمة التغيير على صعيد الأشخاص.

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