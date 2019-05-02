هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 04:34 م

جانب من مبنى الاحتياطي الفدرالي في واشنطن في 2 أيار/مايو 2018

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن ستيفن مور مرشحه لعضوية مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي انسحب بعد تعرضه لانتقادات في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب على تويتر "ستيف مور خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو وشخص جيد للغاية قرر الانسحاب" من الترشح لعضوية الاحتياطي الفدرالي.

وهذه الانتكاسة الثانية للرئيس بعدما سحب هيرمان كاين الأسبوع الماضي ترشحه لأحد المقعدين الشاغرين في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي.

ومور البالغ 59 عاما ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن "يزعزع حياة الأسرة".

وقال خمسة اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علنا قلقهما من هذا الترشيح.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الإثنين إنّ الادارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو عشرين عاماً.

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أدلى بها في الماضي، مؤكّداً أنّ بعضها كان على سبيل المزاح.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك