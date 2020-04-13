هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2020 01:49 م

حقل نفطي في العراق في 03 آذار/مارس 2016

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكان خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف الى تعزيز الاسعار.

وقال ترامب الذي توسط في الاتفاق، ان الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، اقول ان اوبك وشركاءها يتطلعون الى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على اعادة هذا القطاع الكبير جداً إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الانتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق.

وعقدت دول اوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعاً ثانياً عبر الفيديو الاحد للمصادقة على الاتفاق.

وارتفعت اسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند اغلاق الاسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الانتاج كافياً لدعم الاسعار وتعويض تراجع الطلب.

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