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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 12:55 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:55

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في 30 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)