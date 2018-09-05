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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 10:23 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:23

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغريدة من كلمة واحدة الأربعاء على مقال ينتقده بشدّة كتبه مسؤول كبير في إدارته ونشرته صحيفة نيويورك تايمز بعدما حجبت اسمه، متسائلاً بالخط العريض ما إذا كان ما تعرّض له هو فعل "خيانة؟".

وفي مقال بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب" وصف هذا المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الجمهوري كيف ولماذا يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدّي لنهج ترامب "البائس" والمتهوّر" و"غير الفعّال" في قيادة البلاد، مؤكّداً أن موظفي الرئاسة أنفسهم يرون في ترامب خطراً على الأمّة.

وأوضح الكاتب المجهول الذي قالت نيويورك تايمز إنها حجبت اسمه بناء على طلبه إنه وبقيّة "المقاومين" لنهج ترامب في الإدارة "نؤمن بأنّ علينا أولاً واجباً تجاه بلدنا، وبأنّ الرئيس مستمرّ في العمل بطريقة تضرّ بصحّة جمهوريتنا".

وأضاف "لهذا السبب التزمنا بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مؤسّساتنا الديموقراطية وفي الوقت نفسه التصدّي لأسوأ ميول ترامب، إلى أن يغادر منصبه".

وشدّد الكاتب على أنه وزملاءه ملتزمون أجندة الحزب الجمهوري ولا يدعمون المعارضة الديموقراطية.

وأتت تغريدة ترامب بعيد إدلائه بتصريح هاجم فيه بشدة الصحيفة النيويوركية، واصفاً إيّاها بانتهاج سلوك "غير شريف بالمرّة" لنشرها مقالاً "جباناً".

واعترفت نيويورك تايمز بأن نشرها مقالاً بدون توقيع هو "خطوة نادرة" ما كانت لتقدم عليها لولا أهمية المقال، مشيرة الى أنها قرّرت عدم نشر اسم الكاتب كي لا تعرّض وظيفته للخطر.

وكتبت الصحيفة "نعتقد أن نشر هذا المقال بدون توقيع هو الطريقة الوحيدة لتقديم وجهة نظر هامّة لقرائنا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب