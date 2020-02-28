هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 10:29 م

النائب الجمهوري جون راتكليف في الكابيتول في واشنطن في 27 كانون الثاني/يناير 2020

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة النائب الجمهوري جون راتكليف مديرا لأجهزة الاستخبارات بعد سبعة أشهر على فشل خطة سابقة لتعيينه وسط تساؤلات أثيرت حوله.

وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه مديرا للاستخبارات الوطنية، سيتولى راتكليف المنصب مكان ريتشارد غرينيل الذي أثار تعيينه مديرا بالانابة للوكالة المشرفة على أجهزة الاستخبارات الأميركية، انتقادات شديدة.

وغرد ترامب "جون رجل رائع يتمتع بموهبة كبيرة".

وطُرح ترشيح راتكليف الموالي لترامب والبالغ 53 عاما مديرا للاستخبارات الوطنية بعد استقالة دان كوتس في تموز/يوليو العام الماضي، لكنه استبعد وسط انتقادات حادة من الديموقراطيين ورد فاتر من كبار الجمهوريين.

وعين ترامب بدلا منه الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماغواير مديرا بالانابة، للإشراف على 17 وكالة من مجتمع الاستخبارات، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.

لكنه أقال ماغواير في 20 شباط/فبراير بعد أن أَبلغ مسؤول كبير في الاستخبارات الكونغرس في جلسة مغلقة أن الروس يتدخلون مجددا في الانتخابات الأميركية لدعم مسعى ترامب للفوز بولاية ثانية.

ثم عين ترامب غرينيل قبل أسبوعين. لكن هذا السفير السابق لدى ألمانيا لا يتمتع بالخبرة الضرورية واعتُبر تعيينه مسيسا بدرجة كبيرة.

ويمكن أن يثير تعيين راتكليف معركة في الكونغرس وسط تقارير عن أن الجمهوريين في لجنة الاستخبارات التي يتوجب أن توافق على التعيين، أبدوا تساؤلات حياله في آب/اغسطس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك