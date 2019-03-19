هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 07:05 ص

رجل يشارك في تظاهرة ضد سياسة الهجرة الأميركية أمام السفارة الأميركية في مكسيكو في حزيران/يونيو 2018

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاميا مخضرما من واشنطن سفيرا في المكسيك، سيكون دوره حساسا في تمثيل الرئيس الأميركي المصمم على بناء جدار بين البلدين.

وعمل كريستوفر لاندو كاتبا لقاضيين محافظين في المحكمة العليا قبل أن يصبح محاميا بارزا في قضايا الاستئناف.

ولا يتمتع لاندو بخبرة دبلوماسية لكنه درس أميركا اللاتينية في جامعة هارفرد ويتكلم الاسبانية. ووالده جورج لاندو كان سفيرا للولايات المتحدة في تشيلي وباراغواي وفنزويلا ومن صانعي القرار السياسي الأميركي في أميركا اللاتينية.

وجاء ترشيح ترامب للاندو في بيان مساء الإثنين. ويتطلب تعيينه تأكيد مجلس الشيوخ.

ولا تزال العديد من المناصب الدبلوماسية الرئيسية شاغرة بعد أكثر من سنتين على تولي ترامب الرئاسة.

وليس للولايات المتحدة سفيرا في المكسيك منذ ايار/مايو عندما استقالت روبرتا جيكوبسون التي عينها الرئيس السابق باراك اوباما.

وكانت جيكوبسون قررت في البدء مواصلة مهامها بعد انتخاب ترامب لضمان الاستمرارية لكنها اشتكت من الفوضى في اتخاذ القرارات.

وفي مقابلة مع الاذاعة الوطنية العامة بعد استقالتها وصفت السفيرة السابقة سياسة ترامب المتشددة في مسألة الهجرة بأنها "غير أميركية" وحذرت من أنها يمكن أن تحد من مكانة الولايات المتحدة في المنطقة.

ووصل ترامب إلى السلطة بعد حملة تميزت بخطاب معاد للهجرة وتمحورت على بناء الجدار الذي كثيرا ما قال في تجمعاته الانتخابية إن المكسيك ستقوم بتمويله.

وتسبب ترامب بإغلاق حكومي ووقع أول فيتو رئاسي على قرار للكونغرس سعيا لبناء الجدار، فيما أقرت إدارته ضمنا بأن المكسيك لن تدفع تكاليفه.

وينتهج الرئيس المكسيكي الجديد اليساري اندريس مانويل لوبيز اوبرادون، اسلوبا هادئا مع ترامب رغم التباين الإيديولوجي الكبير بينهما.

ووافق على إبقاء المهاجرين الفارين من أميركا الوسطى داخل المكسيك اثناء البت في طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة، في خروج عن ممارسات تقليدية سعيا لتجنب خلافات علنية مع ترامب.

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