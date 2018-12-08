ترامب يعيّن قائد سلاح البرّ الجنرال مارك ميلي رئيساً للأركان

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 06:13 م

قائد سلاح البرّ الأميركي الجنرال مارك ميلي متحدثاً في نادي الصحاة الوطني في واشنطن في 27 تموز/يوليو 2018.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت تعيين قائد سلاح البرّ الجنرال مارك ميلي رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

واستبعد ترامب المرشّح المفضّل لدى وزير الدفاع جيم ماتيس لتولّي هذا المنصب الذي سيرسم نهج البنتاغون لأربع سنوات.

والجنرال ميلي (60 عاماً) ضابط لامع تخرّج من جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة ولا سيّما في العراق وأفغانستان. وسيخلف الجنرال جو دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدّد له ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

والجنرال ميلي الذي سيتعيّن على مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينه، سيستفيد من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأميركية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا".

وهنّأ الجنرال دانفورد خلفه على لسان المتحدث باسمه الكولونيل باتريك رايدر الذي قال إنه "خدم إلى جانب الجنرال ميلي في أوقات السلم والحرب ويحظى باحترام كبير لقدراته القيادية".

وأنهى ترامب تغريدته الثانية بعبارة "موعد التسليم والتسلم سيحّدد لاحقاً".

ومن المقرّر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنّ حديث ترامب عن موعد التسليم والتسلم يعني أنّ رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه.

غير أنّ الكولونيل رايدر أكّد أنّ "كلّ شيء يوحي بأنّ الجنرال دانفورد سيكمل ولايته حتى نهايتها".

- فتور في رد الفعل -

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ وزير الدفاع جيم ماتيس كان يفضّل جنرالاً آخر لتولّي هيئة رئاسة الأركان هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفاين، وذلك انطلاقاً من القاعدة المتّبعة في البنتاغون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد.

ومنذ 2005 لم يعيّن أي قائد لسلاح الجو رئيساً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.

وترامب الذي التقى الجنرالين ميلي وغولدفاين فضّل على ما يبدو شخصية الأول الميّالة للمزاح وللاستشهاد بالتاريخ على شخصية الثاني المعروف برجاحة عقله وبشعبيته الكبيرة في صفوف ضباط سلاح الجو وعناصره.

وجاء ردّ فعل وزارة الدفاع على هذا الإعلان في غاية الفتور.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون اللفتنانت-كولونيل مايك اندروز "نحن على علم بخيار الرئيس ونشاطره الثقة التي وضعها في الجنرال مارك مايلي".

وأضاف في بيان مقتضب "تركّز وزارة الدفاع دائماً وبشكل تامّ على الدفاع عن بلادنا".

وخلافات ماتيس مع ترامب تضاعفت خلال الأشهر الماضية كما حصل بشأن الاتفاق النووي مع إيران الذي دانه ترامب في أيار/مايو في حين كان يرغب ماتيس الحفاظ عليه، أو فكرة إنشاء سلاح فضائي عارضها هو وأيّدها ترامب او قرار نشر جنود أميركيين على الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات منتصف الولاية واضطراره إلى قبوله.

وكان ترامب لمّح الجمعة إلى أنّه سيكشف اسم رئيس الأركان الجديد خلال المباراة السنوية في كرة القدم الأميركية بين فريقي الجيش والبحرية والمقرّرة السبت في فيلادلفيا.

والمباراة بين سلاحي الجيش والبحرية تقام سنوياً وتتواجه فيها أكاديمية وست بوينت العسكرية العريقة مع أكاديمية أنابوليس البحرية وذلك في إطار دوري الجامعات في كرة القدم الأميركية. وتلقى هذه المباراة نسبة مشاهدة عالية وغالباً ما يحضرها رئيس البلاد.

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