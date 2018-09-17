هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 10:40 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:40

حاويات في مرفأ زانغجياغانغ في محافظة جيانغسو بشرق الصين في صورة تعود إلى 7 آب/أغسطس 2018

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مطالباً بكين بتغيير "ممارساتها التجارية غير العادلة" ومهدّداً إيّاها باستهداف واردات أخرى بقيمة 267 مليار دولار إذا ردّت بإجراء انتقامي.

وقال ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض إن "الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 أيلول/سبتمبر وتبلغ 10% لغاية نهاية العام. اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25%".

وأضاف "إذا أخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية".

وإذا ما نفّذ ترامب تهديده هذا وفرض رسوماً جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ستصبح مجمل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأميركية.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه "طوال أشهر، حثثنا الصين على تغيير هذه الممارسات غير العادلة ومعاملة الشركات الأميركية معاملة عادلة ومتبادلة (...) ولكن، حتى الآن، لا تزال الصين غير راغبة في تغيير ممارساتها".

وأضاف إن "هذه الممارسات تشكّل بكل وضوح تهديدا خطراً لصحّة اقتصاد الولايات المتحدة وازدهاره على المدى الطويل".

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري كودلو قال في وقت سابق الإثنين إن الرئيس "غير راض على المحادثات مع الصين. شعوري أن قرارات قد تتّخذ قريبا"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار "في كل وقت".

وأتى بيان ترامب بعدما كان أعلن في وقت سابق الإثنين أن "الرسوم الجمركية جعلت الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي جدا، مع مليارات الدولارات ووظائف تتدفّق الى بلادنا".

وأضاف في تغريدة على تويتر "في حال لم تقم الدول بتوقيع اتفاقات متوازنة معنا سنفرض عليها الرسوم".

ولكن بكين استبقت قرار ترامب بتحذيره من أن أي ضريبة سيفرضها على صادراتها إلى بلادها ستواجه بضريبة تفرضها هي على بضائع تستوردها من الولايات المتحدة.

وقال غينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية "في حال أقرّت الولايات المتحدة إجراءات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، لن يكون أمام الصين سوى اتّخاذ إجراءات مماثلة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وسبق ان فرضت بكين رسوما جمركية بنسبة 25 % على نحو 50 مليار دولار من البضائع الاميركية ولا سيّما الزراعية منها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب