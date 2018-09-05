ترامب يقترح تعديل قوانين التشهير مع اقتراب صدور كتاب ينتقده بشكل قاس
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الصحفي الأميركي بوب وودوارد(afp_tickers)
اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء أن يقوم الكونغرس بتعديل القوانين المتعلقة بالتشهير وذلك ردا على كتاب للصحافي المخضرم بوب وودورد ينتقد فيه رئاسته بشكل قاس.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "أليس معيبا أن يكتب أحدهم مقالة أو كتابا يختلق فيه القصص بشكل كامل ويكوّن صورة عن شخصٍ هي تماما النقيض للحقيقة، ثم ينفذ بفعلته دون قصاص أو ثمن يدفعه".
وأضاف "لا أعلم لماذا لا يغيّر سياسيو واشنطن قوانين التشهير؟".
وهذه التغريدة هي آخر رد فعل من ترامب على كتاب وودورد "خوف" حول الاوضاع في البيت الأبيض في ظل رئاسة ترامب، حيث يعمل مساعدو الرئيس الأميركي على اخفاء أوراق والتحايل لعدم تنفيذ أوامر يمكن ان تكون نتائجها كارثية.
وهاجم ترامب الثلاثاء الكتاب الذي سيصدر في 11 أيلول/سبتمبر واصفا اياه بأنه "احتيال على الرأي العام"معتبرا أن توقيته يهدف للتأثير على الانتخابات النصفية.
ورغم أن كتاب وودورد ليس الأول في انتقاد رئاسة ترامب، الا أن لشهادة هذا الكاتب صدى مختلفا لدوره الرئيسي في كشف فضيحة "ووترغيت" التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون الى الاستقالة عام 1974.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب