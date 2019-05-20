هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 05:34 م

قلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإثنين من أهمية التهديد الوشيك الذي تشكله ايران على المصالح الأميركية، في الوقت الذي أعلن فيه عن جاهزيته للحوار في حال قامت ايران بالخطوة الأولى.

وبدت تعليقات ترامب الأخيرة محاولة لتبديد المخاوف بشأن دفع ادارته باتجاه الحرب.

وفي رد على أسئلة المراسلين في البيت الابيض حول تهديد ايران للمصالح الأميركية قال ترامب "لا مؤشر لدينا بأن شيئا ما حدث أو سيحدث"، مضيفا "لا مؤشر لدينا بأنهم سيقومون بشيء".

وكرر ترامب تهديدات سابقة له بأن ايران ستواجه "قوة هائلة" اذا ما استهدفت الولايات المتحدة. ومع ذلك فهو أعلن بأنه سيرحب بعقد محادثات.

وقال "اذا اتصلوا فاننا بالتأكيد سنفاوض، لكن هذا الأمر يعود اليهم"، مضيفا "اريدهم ان يتصلوا فقط اذا كانوا جاهزين".

ووجه ترامب رسائل ترغيب وترهيب الى ايران، ما أثار خشية البعض في واشنطن من انه يتسرع بالاندفاع الى الحرب، لكنه أشار بعد ذلك الى ان لا نية لديه لتوريط الولايات المتحدة في حرب بعيدة أخرى.

وكتب ترامب الإثنين في تغريدة على تويتر أنّ "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً، من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن)، مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي تقرير تحديداً يتحدّث.

وأضاف أنّ "إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً للشعب الإيراني!".

والأحد، رفع ترامب درجة التهديد بتغريدة حذّر فيها من أنّه ستكون "النهاية الرسمية لإيران" إذا ما هاجمت الولايات المتحدة.

والإثنين ردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تغريدة ترامب، مؤكّداً أن "تبجحات" الرئيس الاميركي "لن تقضي على إيران".

وتصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء ل"التنظيمات الارهابية" وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.

وارتفع منسوب التوتر أكثر إثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي للتصدّي لما قالت واشنطن إنّها "تهديدات" مصدرها إيران.

كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

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