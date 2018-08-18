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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 01:11 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:11

محامي البيت الأبيض دون ماكغان خلال مؤتمر صحافي في اوكسو هيل بولاية ماريلاند في 22 شباط/فبراير 2018.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه أذن لمحامي البيت الأبيض دون ماكغان وسائر موظفين الرئاسة "التعاون بشكل كامل" مع التحقيق الذي يجريه المدّعي الخاص روبرت مولر حول التدخّل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء إعلان ترامب على تويتر بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماكغان "تعاون بقوّة" مع تحقيق مولر خلال ثلاث مقابلات على الاقل أجراها المحققون معه واستغرقت في مجموعها 30 ساعة.

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب "لقد سمحت لمحامي البيت الأبيض دون ماكغان، ولجميع الموظفين الآخرين في البيت الأبيض، بالتعاون بشكل كامل مع المدعي الخاص".

وأضاف "فضلا عن ذلك، لقد سلّمنا في الحال أكثر من مليون صفحة من الوثائق. شفافية غير مسبوقة في التاريخ. لا تواطؤ. لا عرقلة. حملة اضطهاد!".

وينفي ترامب منذ البداية الاتهامات التي وجّهها خصومه اليه وإلى حملته الانتخابية بالتوطؤ مع روسيا وعرقلة سير العدالة، وهو يعتبر التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص بمثابة مكيدة ضد رئاسته ويطالب بإنهائه.

والسبت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر عديدة، بما في ذلك مسؤولون سابقون وحاليون، أن ماكغان زوّد المحقّقين بـ"محاضر مفصّلة" لوقائع متصّلة بمسألة ما إذا كان ترامب سعى الى عرقلة العدالة أم لا.

وبحسب الصحيفة فإن إفادة ماكغان تطرّقت الى محاولات مفترضة لترامب لإقالة مولر، كما تناولت تصريحات أدلى بها الرئيس وتصرّفات قام بها عندما أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي.

وأتى تأكيد ترامب في تغريدته على أنه أجاز لماكغان "التعاون الكامل" مع مولر بعدما طرحت نيويورك تايمز تساؤلات حول ما اذا كان الرئيس يعلم فعلا ما هو مستوى التعاون الحاصل بين المحامي والمحققين، مشيرة إلى أنه نادراً ما يكون محامٍ منفتحاً الى هذه الدرجة على المحققين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب