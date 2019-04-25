هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 01:34 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيستقبل نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض "قريبا"، في وقت يُرتقب إجراء جلسة مفاوضات جديدة بين البلدين في بكين.

ويتحدث ترامب منذ أسابيع عدة عن لقاء مرتقب مع شي، لكنه لم يعلن عن موعد له بعد.

وتتفاوض الولايات المتحدة والصين منذ كانون الثاني/يناير للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً للحرب التجارية التي أثارها ترامب مع فرض تعرفات جمركية لإجبار بكين على إنهاء الممارسات التي يصفها بأنها غير عادلة.

وقال الرئيس الأميركي الخميس "سيأتي الرئيس الصيني شي قريباً"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، بتغييرات "هيكلية" في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.

ويندد ترامب باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين. وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين العام الماضي بنسبة 11,9% ليبلغ 419,16 مليار دولار.

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