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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 10:57 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:57

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثت الخميس إن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن الذي انقلب ضده.

وقال لبرنامج "فوكس اند فريندس" التلفزيوني "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد ان الاسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهن تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الاميركية.

ثم استفاض الرئيس الاميركي في تصريحات حول خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الاميركيون في حال أسوأ بكثير.

وقال ترامب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

ووجه كوهن ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر في محكمة في نيويورك الثلاثاء بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.

وفي هذا السياق اعترف كوهن بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء الى المرشح".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب