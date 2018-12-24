ترامب يقول إن اردوغان أكد أنه "سيجتث" تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 05:06 ص

الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان في البيت الأبيض في واشنطن في 16 أيار/مايو 2017

صرح دونالد ترامب الأحد أن نظيره التركي رجب طيب اردوغان أكد له أنه "سيجتث" كل بقايا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بعدما أمر الرئيس الأميركي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وقال ترامب في تغريدة حوالى منتصف ليل الأحد الإثنين إن "رئيس تركيا @ار تي_اردوغان أبلغني بقوة أنه سيجتث كل ما تبقى من +الدولة الاسلامية في العراق وسوريا+"، مستخدما اسما آخر للتنظيم الجهادي.

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدته أن "قواتنا عائدة إلى الوطن!".

وأكد ترامب مجددا أن نظيره التركي قادر على الوفاء بهذا الالتزام. وقال إن اردوغان "رجل يستطيع القيام بذلك".

ويبدو أن الرئيس الأميركي كان يتحدث عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين اردوغان. وقالت الرئاسة التركية في بيان ان الرئيسين "اتفقا على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ في السلطة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".

وقبل ساعات من بيان الرئاسة التركية، كتب ترامب على تويتر حول محادثته مع اردوغان "تباحثنا بشأن مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية ومشاركتنا في سوريا، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من المنطقة".

وعقّب اردوغان بعد وقت قصير على ذلك في تغريدة قال فيها انه اتفق مع ترامب "على زيادة التنسيق حول العديد من القضايا التي تشمل العلاقات التجارية والتطورات في سوريا"، واصفا المحادثة بأنها "مثمرة".

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