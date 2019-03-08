هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 04:23 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح للصحافيين من أمام البيت الأبيض في 8 آذار/مارس 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يعتبر نفسه رابحا بعد صدور حكم مخفف جدا بحق المدير السابق لحملته الانتخابية بشأن احتمال حصول تواطؤ مع روسيا، وهي قضية استقطبت اهتماما كبيرا وتولاها المحقق الخاص روبرت مولر.

وكتب ترامب على تويتر أن "كلا من القاضي والمحامي في قضية بول مانافورت أعلنا للعالم بكل وضوح أنه ليس هناك من تواطؤ مع روسيا".

علما أن أيا من القاضي توماس سيلبي إيليس أو كيفن داونينغ محامي مانافورت لم يقل ذلك.

وقبيل إصدار الحكم على مانافورت الخميس قال القاضي إيليس إن مانافورت لا يمثل امام المحكمة بتهم التواطؤ مع روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعد صدور الحكم قال محامي مانافورت أنه "ما من دليل على الإطلاق على تورّط بول مانافورت في أي تواطؤ مع أي مسؤول حكومي روسي".

وهو لم يتطرّق إلى احتمال تورّط أفراد آخرين في حملة ترامب الانتخابية مع روسيا، القضية الأساسية التي ينظر فيها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وفي حديث لاحق مع الصحافيين قال ترامب أنه "يشعر بأسف شديد ازاء ما تعرض له بول مانافورت"، مضيفا "أعتقد أنها كانت فترة صعبة جدا عليه".

والخميس حُكم على بول مانافورت (69 عاما) الذي تولى على مدى شهرين إدارة الحملة الرئاسية لترامب بالحبس 47 شهرا لإدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي، ولا علاقة لها بعمله في الحملة الانتخابية.

والجمعة كرّر ترامب انتقاده للتحقيق الذي يجريه مولر والذي يصفه بأنه "حملة ملاحقة عشوائية"، واصفا تأثيرها بأنه "سيء جدا على البلاد".

وكان ترامب أثار احتمال إصدار عفو عن المتّهمين في التحقيق الذي يقوده مولر، ومن بينهم مانافورت.

وواجه مانافورت عقوبة بالحبس كان يمكن أن تصل إلى 24 عاما لكنّ القاضي إيليس اعتبر ان هذه العقوبة "مفرطة" وحكم عليه بالحبس 47 شهرا من ضمنها فترة توقيفه التي بلغت تسعة أشهر.

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