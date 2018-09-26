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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 09:32 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:32

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "يفضّل إبقاء" رود روزنستاين في منصبه نائباً لوزير العدل، وذلك بعدما رجّحت وسائل إعلام إقالة هذا المسؤول بسبب ما نُقل عنه في الإعلام من أنّه ناقش وسائل لعزل الرئيس الجمهوري بدعوى عدم الأهلية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك "أفضّل أن أبقيه"، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي كان مقرّراً أن يعقده مع روزنستاين في البيت الأبيض الخميس لاستيضاحه الأمر قد يتم إرجاؤه بسبب جلسة الاستماع المقررة في مجلس الشيوخ بشأن تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا.

وشدّد الرئيس الأميركي على أن روزنستاين "أكّد أنّه لم يقل يوماً هذا الكلام، لقد قال إنّ هذا ليس ما يعتقده".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن أندرو ماكيب، المدير السابق بالوكالة لمكتب التحقيقات الفدرالي قوله إنّ روزنستاين الذي كان قلقا جدا بعد إقالة رئيس الاف بي آي جيمس كومي، اقترح في أيار/مايو 2017 أمام شهود تسجيل محادثات لترامب من دون علمه لكشف "الفوضى" السائدة في البيت الابيض.

ويبدو أن روزنستاين ناقش حينذاك إقصاء ترامب عبر تفعيل إجراء لم يُستخدم يوماً في الولايات المتحدة وينصّ عليه التعديل ال25 للدستور في حال اعتُبر الرئيس غير أهل لتولي الحكم.

ولكن روزنستاين نفى بشدة الجمعة أن يكون اعتبر أن ترامب غير أهل لممارسة مهامه، أو ان يكون اقترح تسجيل محادثاته.

ويلعب روزنستاين دوراً مهماً في الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا للتأثير في انتخابات 2016.

وعن هذا التحقيق كرّر ترامب التأكيد على أن حملته الانتخابية لم تتواطأ مع موسكو لتعزيز فرص فوزه بمفاتيح البيت الأبيض وأنّ إدارته لم تعرقل سير التحقيق في هذه القضية. وقال "لا تواطؤ، لا عرقلة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب