ترامب يقول إن "الوقت حان" لعودة الجنود الأميركيين في سوريا الى وطنهم

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 11:24 م

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "الوقت حان" بالنسبة الى الجنود الأميركيين للعودة الى الوطن من سوريا، بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية هناك.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو تم بثها على موقع تويتر "لقد انتصرنا"، معلنا هزيمة التنظيم الجهادي. وأضاف "لقد دحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".

وتابع ترامب "لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال (...) سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وجاءت رسالته في نهاية يوم حمل مفاجاة في واشنطن مع انتشار الأنباء عن نية الرئيس الجمهوري سحب نحو 2000 جندي أميركي متمركزين في سوريا.

وأفاد دبلوماسي أميركي أن قرار ترامب تم التوصل اليه بشكل نهائي يوم الثلاثاء.

وفي مواجهة الانتقادات التي شملت سياسيين جمهوريين وديموقراطيين على السواء، شدد ترامب في رسالته المسجلة على أن هذا هو التوقيت الصحيح لمثل هذا القرار.

وقال "انهم يستعدون، وسترونهم قريبا جدا. هؤلاء هم أبطال أميركيون كبار".

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