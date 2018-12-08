ترامب يقول إنّ كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي سيغادر منصبه في نهاية العام

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 06:24 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) مع كبير مستشاريه جون كيلي في البيت الأبيض في 19 كانون الثاني/يناير 2018

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنّ جون كيلي، أقرب مستشاريه وكبير موظفي البيت الأبيض، سيغادر منصبه في نهاية العام الحالي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام"، موضحاً أنّه قد يعيّن بديلا مؤقتا لكيلي في الأيام المقبلة بانتظار إيجاد خلف له في المنصب.

ووصف الرئيس الأميركي كيلي بأنه "شخص رائع" وقال "أقدّر كثيرا خدماته".

وتزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول رحيل وشيك لجون كيلي وقد أشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى تدهور العلاقة بين الرجلين.

وقبل تعيينه كبير مستشاري دونالد ترامب في البيت الأبيض في تموز/يوليو 2017، شغل الجنرال المتقاعد منصب وزير الأمن الداخلي في الأشهر الستّة الأولى من ولاية الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وتم تعيينه في البيت الأبيض بعد بضعة أشهر من إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وتكليف المحقّق الخاص روبرت مولر إدارة التحقيق حول احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

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