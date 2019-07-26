هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 08:20 م

ترامب يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض 24 تموز/يوليو 2019

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة انه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الذي سيكون "ممتازا" بمنصبه، قائلا انه بدأ بالفعل محادثات تجارية مع المملكة المتحدة.

واشار ترامب إلى ان واشنطن ولندن "تعملان بالفعل على اتفاقية تجارية" لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعدا بانها ستكون اتفاقية "بمنتهى الاهمية".

وقال "أعتقد أننا نستطيع أن نفعل (اشياء بمعدّل) ثلاث أو أربع أو خمس مرات أكثر مع المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم تتمكن" بالسابق من العمل بشكل اكبر مع البريطانيين بسبب "علاقتهم بالاتحاد الأوروبي".

في لندن، أكدت جيس سيلدون المتحدثة باسم رئيس الوزراء، أن الزعيمين "اتفقا على أن بريكست يقدّم فرصة لا مثيل لها لتعزيز الشراكة الاقتصادية" بين البلدين.

اضافت "لقد التزما بالتوصل الى اتفاقية تجارة حرة طموحة وبأن يُباشرا المفاوضات بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".

وقال ترامب ايضا ان جونسون "سيكون رئيسا ممتازا للوزراء. لديه الصفات ليكون" كذلك، واصفا اياه بأنه "رجل جيد" و"صديق"، بعد دقائق فقط من انتهاء محادثتهما الهاتفية.

واضاف الملياردير الجمهوري "نحن نتفق بشكل جيد جدا"، معتبرا ان "المملكة المتحدة كانت تحتاج اليه (جونسون) منذ وقت طويل".

وكان ترامب انتقد علنا رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بسبب طريقتها بإدارة ملف بريكست.

وبحسب داوننغ ستريت، تطرق ترامب وجونسون ايضا خلال محادثتهما الهاتفية الى التوترات الحالية في الخليج.

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