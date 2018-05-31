ترامب يقول انه يتوقع تلقي رسالة من كيم جونغ اون
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ترامب امام مدخل الطائرة الرئاسية التي تقله من قاعدة اندرو الجوية في ميريلاند الى ولاية تكساس الخميس في 31 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس انه يتوقع تلقي رسالة قريبا جدا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون فيما يحضر البلدان لقمة تاريخية محتملة بينهما.
وكتب ترامب على تويتر "لقاءات جيدة جدا مع كوريا الشمالية" في اشارة كما يبدو الى عشاء الاربعاء بين اليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي الجنرال كيم يونغ شول ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في نيويورك.
وتابع ترامب "اتطلع الى معرفة ما تتضمنه الرسالة" مضيفا "سيأتون على الارجح الى واشنطن الجمعة لتسليم الرسالة وبالتالي انا اتطلع الى ذلك".
والتقى بومبيو والجنرال شول مجددا الخميس لمواصلة محادثاتهما.
ويبحث الوفدان خلال جلسات المفاوضات التحضيرات للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة لحل الخلاف بين البلدين حول الملف النووي.
وكيم يونغ شول هو ارفع مسؤول من بيونغ يانغ يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، وكان بومبيو التقى سريا في وقت سابق هذه السنة حين كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الزعيم الكوري الشمالي لاطلاق آليات عقد القمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب