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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 12:48 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:48

صورتان لوزير الخارجية الاميركي السابق ريكس تيلرسون في 15 شباط/فبراير 2018 والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو في 12 كانون الثاني/يناير 2018

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة صباحية إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو مكانه.

واعلن مسؤول أميركي كبير ان ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك في معرض تفسيره اسباب الاقالة.

كما عين ترامب جينا هاسبل على رأس وكالة الاستخبارات المركزية لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب.

وكتب ترامب في تغريدته "مايك بومبيو مدير +سي آي ايه+ سيصبح وزير خارجيتنا الجديد وسيقوم بعمل رائع! نشكر تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة ل+سي آي ايه+ وهي اول امراة تتولى هذا المنصب. مبروك للجميع!"

وتابع ترامب "استحق بومبيو عندما كان مدير +سي آي ايه+ ثناء الحزبين على تعزيزه جمع المعلومات الاستخباراتية وتطويره قدراتنا الهجومية والدفاعية واقامته علاقات وثيقة مع حلفائنا في أوساط الاستخبارات".

من جهته، عبر بومبيو عن "امتنانه العميق".

وياتي هذا التغيير الحكومي بعد ايام على الاعلان المفاجىء عن قمة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والتي لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.

ودعا ترامب الى تثبيت تعيين بومبيو بسرعة فيما تتجه ادارته الى المحادثات مع كوريا الشمالية.

وبعد الاعلان عن القمة، اختصر تيلرسون جولته الافريقية قائلا انه "ليس بخير" وعاد الى واشنطن.

وقال ترامب "لقد تم انجاز الكثير في الاشهر ال14 الماضية وانا اتمنى له ولعائلته التوفيق".

وأوضح ترامب "كنا متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا حول بعض الامور"، مضيفا "بالنسبة الى الاتفاق (النووي) الايراني اعتقد انه رهيب بينما اعتبره (تيلرسون) مقبولا واردت إما الغاءه او القيام بأمر ما بينما كان موقفه مختلفا بعض الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا".

وافاد مسؤول اميركي لاحقا ان تيلرسون لم يتحدث الى ترامب قبل اقالته كما انه "ليس على علم" بسبب هذا القرار.

وكانت شائعات سرت سابقا عن خلافات بين تيلرسون وترامب. وخلال توليه مهامه على رأس الخارجية الاميركية واجه تيلرسون انتقادات من معارضي ترامب ودبلوماسيين سابقين ومن نخبة واشنطن السياسية.

وخلال توليه مهامه، واجه تحديات كبرى في مجال السياسة الخارجية من كوريا الشمالية وصولا الى ازمة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية وهجمات على دبلوماسيين اميركيين في كوبا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب