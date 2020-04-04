هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 05:42 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض في واشنطن في 01 نيسان/ابريل 2020

أعلن دونالد ترامب الجمعة أنه اقال مسؤولا في الاستخبارات لعب دورا اساسيا في الشكوى التي أدت إلى اتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب.

وكتب ترامب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنه فقد الثقة في مايكل أتكينسون المفتش العام لأجهزة الاستخبارات.

وقال الرئيس الأميركي في رسالته التي وجهها إلى السناتورين الرئيسيين في اللجنة الجمهوري ريتشارد بور والديموقراطي مارك وورنر إنه "من الضروري أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين".

واضاف ترامب "لم يعد الأمر كذلك مع المفتش العام الحالي"، بدون أن يذكر أسباب ذلك.

وكان أتكينسون (55 عاما) اشرف على إعداد شكوى المبلغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأميركي، ثم قام بتسليم الشكوى في آب/أغسطس 2019.

وشكلت هذه الشكوى أساسا لإجراءات اتهام ترامب التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب.

واتهم الديموقراطيون ترامب بأنه علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبار كييف على إعطائه معلومات تضر بجو بايدن نائب الرئيس السابق وخصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفى ترامب وزيلينسكي أن يكون اتصالهما شهد أي ضغط على أوكرانيا من قبل الرئيس الأميركي.

وشهد أتكينسون شهد أمام لجنة مجلس النواب التي حققت في معلومات المبلغ بينما كان البيت الأبيض لا يريد أن يتم استجواب أعضاء في الإدارة.

وتمت تبرئة ترامب في نهاية المطاف في القضية التي حسمها مجلس الشيوخ حسب الدستور الأميركي حيث يهيمن الجمهوريون.

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