هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 07:03 م

مهاجرون أوقفتهم اللسطات الاميركية عند الجدار العازل في منطقة سيوداد خواريز 7 ايار/مايو 2019

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن مشروع لإصلاح نظام الهجرة يزيد حصة أصحاب المهارات العالية حوالى خمسة أضعاف، ويفرض الإلمام باللغة الإنكليزية شرطاً لقبول طلبات المهاجرين.

وقال ترامب في خطاب في البيت الأبيض إنّ "خطّتنا ستجعل من نظام الهجرة الأميركي مصدر فخر للأمّة وستكون محط إعجاب العالم أجمع".

وأضاف الرئيس الأميركي في معرض كشفه عن مشروعه الإصلاحي إنّه يريد المزيد من العمّال المهرة بين المهاجرين، مؤكّداً أنّ النظام المعمول به حالياً يستبدل "طالبي اللجوء الشرعيين بأولئك الذين يقدّمون طلبات لجوء مزاجية".

وأوضح ترامب في خطابه أنّ "التغيير الأكبر الذي نقوم به هو زيادة نسبة المهاجرين أصحاب المهارات العالية من 12 في المئة إلى 57 في المئة، ونودّ حتى أن نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نمضي أبعد من ذلك"، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيجعلنا على قدم المساواة مع البلدان الأخرى وسيجعلنا منافسين عالمياً".

وأضاف "نعتزّ بالباب المفتوح الذي نريد خلقه لبلدنا، لكنّ نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين يجب أن تأتي من خلال الجدارة والمهارة".

كما يفرض المشروع الإصلاحي على المهاجرين الإلمام باللغة الإنكليزية والقواعد المدنية الأميركية.

وقال ترامب إنّه سيكون مطلوباً من المهاجرين "تعلّم اللغة الإنكليزية واجتياز امتحان في التربية المدنية قبل قبول طلباتهم".

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