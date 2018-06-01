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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 05:35 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:35

استقبل دونالد ترامب الجمعة في البيت الابيض مساعد كيم جونغ اون الذي يحمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي في تعبير جديد عن الانفراج غير المسبوق تمهيدا لقمة تاريخية بين البلدين العدوين.

ووصل الجنرال كيم يونغ شول الذي يضطلع بدور اساسي في التحضير لهذه القمة غير المسبوقة المقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعيد الساعة 13,00 (17,00 ت غ) حيث كان في استقباله الامين العام للرئاسة الاميركية جون كيلي ومسؤولا ملف كوريا الشمالية في الخارجية الاميركية والسي آي ايه مارك لامبرت واندرو كيم.

وانتقل بعدها الى المكتب البيضوي للقاء الرئيس الاميركي.

وكيم يونغ شول هو ارفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، ومن المقرر ان يلتقي ايضا للمرة الثالثة في ثلاثة ايام وزير الخارجية مايك بومبيو بعد محادثاتهما الاربعاء والخميس في نيويورك والتي اتاحت وفق الاميركيين احراز "تقدم فعلي" نحو انعقاد القمة.

وكان ترامب وجه رسالة مفتوحة الى الزعيم الكوري الشمالي الاسبوع الماضي، اعلن فيها الغاء القمة غير المسبوقة بينهما في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة، مدينا "الموقف العدائي" لبيونغ يانغ. لكنه ترك الباب مفتوحا لاستئناف الحوار.

وسيتلقى ترامب "رسالة مختومة" من كيم وريث العائلة التي تحكم شمال شبه الجزيرة الكورية منذ اكثر من سبعين عاما.

ومضمون الرسالة اذا نشر سيكون موضع اهتمام كبير. هل ستسمح بعودة التفاؤل الذي ساد في الايام الاخيرة وتطمئن الاميركيين بشأن مدى نزع الاسلحة النووية الذي تعهد كيم جونغ اون بالقيام به؟ هل ستسمح بازالة الشكوك بشأن انعقاد القمة في سنغافورة في موعدها؟

- "تحد صعب جدا" -

التقى بومبيو الذي يقف في الصف الاول في اعداد القمة مساء الاربعاء وصباح الخميس في نيويورك الجنرال كيم نظيره الكوري الشمالي في هذه الجهود.

وتطالب واشنطن "بنزع كامل للاسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". لكنها لا تنوي تقديم تنازلات وخصوصا التراجع عن العقوبات الدولية الا بعد انتهاء هذه العملية الطويلة والمعقدة او تحقيق تقدم كبير فيها في "تخلص" كوريا الشمالية من قنابلها الذرية.

ووافقت بيونغ يانغ على نزع الاسلحة النووية لكنها ترفض ان تكون التنازلات من طرف واحد، ويمكن ان يكون تعريفها لنزع الاسلحة النووية بعيدا عما يراه الاميركيون، بما أن الكوريين الشماليين يؤكدون ان ترسانتهم الذرية هي ضمانة لبقاء النظام.

واكد الزعيم الكوري الشمالي الخميس لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه ملتزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة غداة اجتماع بينهما الخميس في بيونغ يانغ أن "كيم قال ان إرادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالسير نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ما زالت دون تغيير ومتماسكة وثابتة".

وعبّر كيم عن أمله في ايجاد حل لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "خطوة خطوة" وأن "يتم إحراز تقدّم في حل المشاكل، عبر الحوار والتفاوض الفعال والبناء".

من جهته حذر لافروف من رفع سقف التوقعات، داعيا جميع الأطراف الى "تجنب إغراء المطالبة بكل شيء بشكل فوري".

هل نجح بومبيو والجنرال كيم في تقريب هذه المواقف المتباعدة؟

محادثات بين الكوريتين -

الجواب على هذا السؤال ليس واضحا بما ان وزير الخارجية الاميركي رحب الخميس "بالتقدم الفعلي" الذي انجز "في الساعات ال72 الاخيرة لتوفير الظروف" الملائمة لعقد قمة ناجحة.

وقال بومبيو ان الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ سمح باحراز "تقدم فعلي" نحو عقد القمة التاريخية. واضاف "نسير في الاتجاه الصحيح" مؤكدا انه "تحد صعب جدا وما زال هناك عمل كبير".

واضاف "يجب ان يبرهن الرئيس كيم جرأة في قراراته اذا اردنا انتهاز هذه الفرصة الفريدة لتغيير العالم".

وتابع بومبيو ان "الرئيس ترامب وانا نعتقد ان الرئيس كيم هو من نوع القادة الذين يمكنهم اتخاذ قرارات كهذه، وفي الاسابيع والاشهر المقبلة ستسنح لنا فرصة التحقق مما اذا كان ذلك صحيحا".

الى ذلك، تواصلت المحادثات بين الكوريين بعد لقاءين جمعا كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان.

والجمعة، التقى وفد كوري جنوبي موفدين كوريين شماليين في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين لمناقشة تحسن العلاقات الثنائية وقمة ترامب وكيم المرتقبة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب