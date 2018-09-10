هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 01:39 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:39

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الإثنين تقويض مصداقية كتاب الصحافي الاستقصائي بوب وودورد الذي يتناول عهده الرئاسي، مكرّراً أن الكتاب يعتمد على أقوال مختلقة.

وكتب ترامب في تغريدة قبل أقلّ من 24 ساعة من الموعد المحدّد لصدور الكتاب رسمياً إنّ "كتاب وودورد مهزلة. إنه مجرّد هجوم آخر عليّ ضمن وابل من الهجمات التي تستهدفني، عبر استخدام مصادر مجهولة تم دحضها".

واشتهر وودرود بعدما كشف مع زميله في صحيفة "واشنطن بوست" كارل برنستين فضيحة "ووترغيت" التي أدّت إلى استقالة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1974.

وفي كتابه الجديد يصف وودوورد ترامب بأنه رئيس جاهل وعصبي ومصاب بجنون الارتياب، مؤكّداً أنّ مساعدي الرئيس يسعون جاهدين لاستيعاب هذه الصفات لتجنّب أسوأ التجاوزات.

وأتى ردّ ترامب على كتاب وودوورد بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي مقالة من دون توقيع روى فيها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وصف نفسه ب"المقاوم" كيف يبذل مساعدو الرئيس قصارى جهدهم للحدّ من التداعيات الكارثيّة لبعض قراراته المتهوّرة.

وأثارت هذه المقالة غضب ترامب الذي طلب الجمعة من وزير العدل جيف سيشنز فتح تحقيق بتهمة تهديد "الأمن القومي" بهدف كشف هوية صاحب هذه المقالة ومحاسبته.

ولكن صحيفة نيويورك تايمز ردّت على ترامب بالقول إن فتح تحقيق مماثل ينطوي على "إساءة استخدام السلطة"، في تحذير لم يبال به البيت الأبيض.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز خلال مؤتمر صحافي الإثنين "هناك شخص يحاول بقوة إضعاف الرئيس المنتخب شرعياً والسلطة التنفيذية بأسرها، وهذا أمرٌ يبدو لي إشكالياً للغاية ويجب" على وزارة العدل "أن تنظر فيه".

وردّا على صحافي أكّد لساندرز أنّ نشر مقالٍ بلا توقيع هو فعل قانوني لا ينطوي على أي جرم، قالت ساندرز "أنا لست محاميةً، ويعود لوزارة العدل أن تتّخذ قراراً بهذا الشأن"، مشيرةً إلى أن المقالة سبّبت "قلقاً كبيراً".

وعلّقت المتحدّثة على ما تضمّنه الكتاب من أنّ بعضاً من المسؤولين في الإدارة راودتهم لفترة وجيزة فكرة اللجوء الى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي والذي يجيز في ختام عملية طويلة معقّدة تنحية الرئيس إذا ما ثبت أنّه غير أهل بتولي المنصب.

وقالت ساندرز "بصراحة، إنّها إهانة لما يقرب من 62 مليون شخص أيّدوا هذا الرئيس وصوّتوا لصالحه ودعموا جدول أعماله، وهم الآن يراقبونه ويصفّقون له يومياً على تنفيذه بنجاح لبرنامجه".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب