هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 02:00 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخاطب تجمعا انتخابيا في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، في 20 شباط/فبراير 2020

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الخميس منح الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2020 متسائلا كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة.

وأمام تجمع انتخابي حاشد في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو تساءل ترامب "كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟".

وأضاف "لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية، حول التجارة. إضافة الى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟".

ودخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالانكليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليود.

وأضاف ترامب "هل كان (الفيلم) جيدا؟ لا أعلم" ملمحا على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.

وردت شركة التوزيع الأميركية نيون على الرئيس بتغريدة على تويتر قائلة إن معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة "مفهومة فهو لا يحسن القراءة".

وترامب الذي بنى رئاسته على أساس شعار "أميركا أولا"، قال إنه حان الوقت لإعادة أفلام كلاسيكية من عصر هوليود الذهبي.

وقال "لنعد (فيلم) +ذهب مع الريح+، هل يمكننا إعادة +ذهب مع الريح+ رجاء؟ +سانست بوليفار+".

وأثار نجاح باراسايت -- الذي حصد أيضا جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم دولي -- حماسة كبيرة في كوريا الجنوبية حيث رفض المواطنون تعليقات ترامب بوصفها غير مفاجئة وتفتقر إلى الذوق.

وكتب أحد الكوريين الجنوبيين على فيسبوك "أشعر بالأسف للمواطنين الأميركيين" لأن رئيسهم هو ترامب.

واضاف آخر "أثبت ترامب أن جوائز الأوسكار كانت حقا محلية جدا" مشيرا إلى تصريحات سابقة لمخرج باراسايت بونغ جون-هو.

وقد دعي بونغ وفريق الفيلم الخميس إلى مأدبة غداء في القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية حيث قال الرئيس مون جاي-إن إنه "يفتخر خصوصا ... بقدرات بونغ الممتازة التي حطمت الحواجز".

وانتقد ترامب أيضا الممثل براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي ووصفه ب"الذكي الصغير". وكان براد بيت قد استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيرا في مجلس الشيوخ في مطلع شباط/فبراير.

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