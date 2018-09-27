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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 05:43 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:43

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)