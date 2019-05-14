هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 03:51 م

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تقريرا ذكر أنه يفكر في ارسال 120 ألف جندي لمواجهة أيران، إلا أنه لم يستبعد ارسال "عدد أكبر بكثير" من الجنود في المستقبل.

وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "اعتقد أن هذه أخبار كاذبة".

وأضاف "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك.. آمل أن لا نضطر الى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عدداً أكبر بكثير" من الجنود.

وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن الجنود ال120 ألفا الذين تفكر واشنطن في ارسالهم لن يستخدموا في غزو ايران، الذي يتطلب أعداد أكبر من الجنود بحسب محللين.

وسيكون ذلك تراجعا عن سياسة ترامب بخفض الوجود العسكري الاميركي خارج البلاد والانسحاب من الحروب التي يقول إنها فاشلة في المنطقة.

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