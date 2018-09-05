ترامب ينفي ان يكون قد بحث اغتيال الرئيس السوري
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صورة مركبة للرئيس ترامب والمؤلف وودوارد(afp_tickers)
نفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان يكون قد بحث مع وزير الدفاع جيم ماتيس امكان اغتيال الرئيس السوري بشار الاسد، بخلاف ما اورده كتاب للصحافي بوب وودورد.
وقال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضوي عن مقطع في الكتاب يذكر ذلك ان "هذا الامر لم يناقش ابدا (...) هذا الامر لم يتم حتى التفكير فيه".
ووصف الكتاب بانه "محض خيال".
ويكشف الكتاب المنتظر للصحافي الشهير بوب وودورد بعنوان "خوف، ترامب في البيت الابيض" تجاهل مساعدي الرئيس لأوامره بشكل دوري أو سعيهم الى منع اصدارها.
وفي نيسان/أبريل 2017 بعد الهجوم المفترض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، كتب وودورد أن ترامب طلب من ماتيس قتل الأسد.
وقال ترامب لوزير الدفاع "فلنقتله، لنذهب الى هناك ونقتل الكثير منهم".
وافق ماتيس على التصرف، لكن بعد أن وضع سماعة الهاتف قال لأحد مساعديه أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات "مدروسة أكثر" ضد سوريا، كانت على شكل غارات جوية عقابية.
ولم يفند ماتيس هذا الفصل بالذات لكنه نفى أن يكون تلفظ ب"كلمات تثير الاحتقار" تجاه الرئيس كما ينسب الكتاب اليه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب