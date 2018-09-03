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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 02:10 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:10

ريتشارد ترومكا رئيس اتحاد نقابات العمال الاميركية اثناء حضوره تجمعا عماليا في ولاية نيويورك في 18 ايلول/سبتمبر 2017.

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين رئيس أكبر اتحاد نقابات عمال في البلاد، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد العمال، وذلك بعد ان انتقد القيادي العمالي تهديد ترامب باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في اميركا الشمالية (نافتا).

وفي حديث الى قناة فوكس نيوز الأحد، قال رئيس اتحاد نقابات العمال ريتشارد ترومكا إن "من الصعب جدا أن نرى" جهود ترامب لتجديد نافتا تنجح "بدون وجود كندا في الاتفاق".

واضاف ترومكا "نحن نسعى بقوة للتوصل إلى اتفاق في مصلحة العمال في البلدان الثلاثة ويمكنني القول إننا لم ننجز ذلك".

ورد ترامب، الذي قال الاسبوع الفائت إنه "ليست هناك ضرورة سياسية" لابقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد، مهاجما ترومكا في اليوم الأخير لعطلة نهاية الأسبوع الممتدة لثلاثة أيام لمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وكتب على تويتر "بعض مما قاله كان ضد الرجال والنساء العاملين في بلادنا ونجاح الولايات المتحدة نفسها في شكل يجعلنا نرى سبب تقديم النقابات مردودا ضعيفا".

لكنه عاد وكتب "عيد عمال سعيد".

وأضاف ترامب لاحقا "تتمتع الولايات المتحدة بإمكانيات هائلة بينما نعمل على إصلاح بعض الصفقات التجارية الأسوأ على الإطلاق في أي بلد في العالم".

واتهم ترومكا ترامب في حديثه الى فوكس نيوز "باستخدام منصبه للاضرار بالعمال".

ويمثل اتحاد نقابات العمال الذي يرأسه ترومكا نحو 12,5 مليون عامل، ويحظى ترومكا بصوت نافذ في الشؤون التجارية.

واعلنت الولايات المتحدة والمكسيك الاثنين التوصل لاتفاق لا يتضمن كندا، لكن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قالت الجمعة إنّ التوصّل إلى اتفاق تجاري جديد بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة "في متناول أيدينا".

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها باشرت عملية المصادقة على الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع المكسيك في إطار إعادة النظر في معاهدة نافتا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس أبلغ اليوم الكونغرس عزمه على توقيع اتفاق تجاري مع المكسيك -- وكندا أيضاً إذا رغبت بذلك -- في غضون 90 يوما اعتباراً من تاريخه".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات التجارية الاميركية الكندية الاربعاء، ولا يزال امام واشنطن واوتاوا وقت للوصول لاتفاق يبقي كندا طرفا في الاتفاق الموقع قبل 25 عاما.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب