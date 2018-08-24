محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 12:19 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:19

صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 آب/اغسطس 2018 ووزير العدل جيف سيشنز في 18 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)