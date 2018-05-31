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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 03:12 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 03:12

أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء عن أسفه لتعيين جيف سيشنز وزيرا للعدل مع تزايد الضغوط على البيت الابيض من التحقيق بتواطؤ محتمل لحملة ترامب مع روسيا ومحاولة الرئيس عرقلة للعدالة.

وبعد ان ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ترامب ضغط على سيشنز للعودة عن تنحيه عن الاشراف على التحقيق بالتدخل الروسي في آذار/مارس 2017، أكد الرئيس الاميركي في تغريدة استياءه من قرار تعيين سيشنز.

واستعان ترامب بانتقاد نائب جمهوري لسيشنز لعدم ابلاغه الرئيس قبل ان يصبح وزيرا للعدل بأنه سينحّي نفسه عن التحقيق.

وكتب ترامب نقلا عن تراي غاودي "هناك الكثير من المحامين الجيدين في هذا البلد، كان بامكانه اختيار شخص آخر"، قبل ان يضيف ترامب معقّبا "اتمنى لو كنت فعلت ذلك".

وترامب الذي اختار سيشنز بنفسه العام الماضي وجه مرارا انتقادات الى وزير العدل في ادارته، في الوقت الذي يلقي التحقيق في التدخل الروسي بثقله على البيت الابيض.

والأحد قال محامي ترامب رودي جولياني ان التحقيق يمكن ان يؤدي في النهاية الى محاولة الكونغرس توجيه اتهام للرئيس بزعم محاولة عرقلته العدالة.

وأعرب ترامب بوضوح عن اعتقاده ان سيشنز، السيناتور السابق الذي دعم حملته، يجب ان يساعده في محاربة هذا التحقيق بدلا من الوقوف على الحياد.

وقالت صحيفة التايمز الأربعاء ان محاولة ترامب دفع سيشنز للعودة عن تنحيه عن الاشراف على التحقيق بات نقطة تركيز لدى المحقق الخاص روبرت مولر.

وهذا ما قد يضع سيشنز الذي استمع اليه مولر في كانون الثاني/يناير في موقع الشاهد ضد الرئيس في الملف المتعلق باتهام ترامب باعاقة العدالة، وفق التايمز.

ولجأ ترامب الى الهجوم متهما تحقيق مولر ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بالتحيز ضده، ثم وصف تحقيق مولر بأنه "غير شرعي" و"مزور".

ونهاية الاسبوع الماضي غرّد ترامب 14 مرة عن التحقيق زاعما ان الديموقراطيين هم وراء "زرع" مخبر في حملته.

وقال جولياني ان على ترامب وفريقه ان يأخذوا الصراع الى الرأي العام طالما انهم ينظرون الى احتمال خوض صراع متعلق بامكان محاكمة الرئيس امام الكونغرس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب