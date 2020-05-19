هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 06:31 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في واشنطن في 18 ايار/مايو 2020.

تواصل تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي تبحثها الدول الأعضاء ال194 في منظمة الصحة العالمية لليوم الثاني الثلاثاء في اجتماع افتراضي غير مسبوق مخصص للوباء الذي تسبب بأكثر من 318 الف وفاة في العالم.

وبعد ان اتهم منظمة الصحة العالمية بانها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، أمهلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدة شهر للحصول على نتائج جوهرية مع التهديد بالانسحاب من هذه الهيئة التي تعتبر فيها الولايات المتحدة تقليديا أكبر مساهم.

وقال ترامب في تغريدة "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

وردت بكين باتهام ترامب، الذي تسجل بلاده أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي الى "التنصل من التزاماته" حيال المنظمة.

ونددت روسيا الثلاثاء بالمحاولات الأميركية الهادفة الى تقويض منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالتواطؤ مع الصين في أزمة فيروس كورونا المستجد.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "نرفض ضرب (منظمة الصحة العالمية) بما ينسجم مع المصالح السياسية أو الجيوسياسية لدولة واحدة، أي الولايات المتحدة".

ورغم هذه التوترات تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق الثلاثاء على اجراء "تقييم مستقل" لاستجابة منظمة الصحة العالمية للوباء.

- أعمال شغب-

فيما تسبب تفشي وباء كوفيد-19 بأضرار هائلة للاقتصاد العالمي، اقترحت فرنسا وألمانيا الاثنين خطة نهوض اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو في محاولة لاستئناف النشاط داخل دول الاتحاد الأوروبي الذي لا تزال الدول الاعضاء فيه تواجه صعوبة في الاتفاق على خطة مشتركة,

وبشكل عملي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، قبل تحويل هذه الأموال إلى الدول الأوروبية و"القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً".

ويعتبر الوباء تحت السيطرة في أوروبا حيث بدأت غالبية الدول برفع اجراءات العزل مع إعادة فتح صروح رمزية مثل الأكروبوليس في اثينا أو كنيسة القديس بطرس في روما. لكنه يواصل انتشاره في الهند وأميركا اللاتينية.

في تشيلي حصلت أعمال شغب بسبب الجوع في إحدى ضواحي العاصمة سانتياغو التي وضعت وسط عزل مشدد. وقالت باولا غاريدو التي تواجه صعوبة في تأمين معيشة أولادها الأربعة "لدي شركة صغيرة، ولا يقدمون لي أية إعانات".

وفي فنزويلا أدى انتشار الفيروس الى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ما أرغم السكان على اللجوء الى اجراءات تقشف صارمة من أجل الاستمرار. وقال هكتور وهو رب أسرة في سان كريستوبال في غرب البلاد "نقوم بالطهو على نار الأخشاب، ونأكل ما نجده، يشبه هذا الأمر مخيم" كشافة.

- "مصلحة عامة"-

وفي حين يتواصل السباق من أجل إيجاد لقاح ضد الفيروس في العالم، أعلنت شركة موديرنا للتكنولوجية الحيوية، وهي إحدى المجموعات المتقدمة جداً في هذا المجال، عن نتائج أولية جداً لكن مشجّعة للقاحها التجريبي لدى ثمانية متطوّعين، قبل تجارب على نطاق واسع مرتقبة في تموز/يوليو.

في الصين، أعلنت جامعة بكين العريقة "بيدا" أنها تعتقد بانها اكتشفت علاجا محتملا على اساس أجسام مضادة تسحب من مرضى تماثلوا الى الشفاء من وباء كوفيد-19.

الاثنين عند افتتاح اجتماع منظمة الصحة العالمية، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا المستجد سيكون "للمصلحة العالمية العامة".

وكرر ماكرون موقف الرئيس الصيني، فقال إذا تم اكتشاف لقاح، فيجب أن يكون "للمصلحة العالمية العامة، ويجب أن يتمكن الجميع من الوصول إليها".

وفي انتظار التوصل الى اختراق علمي، أثار الرئيس ترامب مفاجأة الاثنين عبر كشفه أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأكّد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبّة يومياً" مشيراً إلى أن أية عوارض للمرض لم تظهر عليه.

وقال إنّ تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّداً أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ 40 عاماً للملاريا (...) الكثير من الأطباء يتناولونه"، فيما حذّرت السلطات الصحية الأميركية من تناوله خارج إطار المستشفى أو التجارب السريرية.

- "وقت العمل"-

في أوروبا التي شهدت تراجع حصيلة الوفيات اليومية لديها الى ما دون عتبة مئة وفاة، للمرة الأولى منذ شهرين، يتواصل رفع العزل.

وأعادت المقاهي والمطاعم فتح أبوابها في مقدونيا الشمالية الثلاثاء. أما في انكلترا، فتُستأنف تدريبات الدوري الإنكليزي الثلاثاء في مجموعات صغيرة، على غرار ما فعلت في اليوم السابق النوادي الإسبانية فيما استأنف الدوري الألماني منافساته في نهاية الأسبوع الماضي لكن من دون جمهور.

من جانب آخر، فتحت عدة دول أوروبية المجال أمام عودة العمال الموسميين لمواجهة نقص اليد العاملة للمحاصيل. وقال ميكولا (32 عاما) "لقد آن الأوان للعمل وكسب المال ثم العودة بسرور" قبل أن يستقل طائرة خاصة من كييف الى هلسنكي.

في المقابل، يبقى العزل ساريا في تركيا طوال فترة عيد الفطر. واتخذت اجراءات مماثلة في سوريا ودول أخرى مثل مصر والجزائر.

وفي القدس، من المرتقب إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

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