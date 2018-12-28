ترامب يهدّد بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم يموّل الكونغرس الجدار الحدودي

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 12:25 م

وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستين نيلسن على الحدود مع المكسيك في سان يسيدرو في ولاية كاليفورنيا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بإغلاق الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك "بالكامل" إذا استمرّ الكونغرس على رفضه الموافقة على طلب الرئيس تمويل بناء جدار على هذه الحدود.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يوافق الديموقراطيون المعطّلون على إعطائنا المال لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي يعاني منها بلدنا".

وأوضح الرئيس الجمهوري في سلسلة تغريدات أنّه إذا اضطر لإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده فهذا الإجراء سيكون "مفيداً" بكل الأحوال لأنّ "الولايات المتّحدة تخسر أموالاً طائلة بتجارتها مع المكسيك في ظل اتفاقية نافتا، أكثر من 75 مليار دولار سنويا (من دون احتساب أموال المخدّرات التي قد تبلغ أضعاف هذا المبلغ)".

وكان ترامب فرض على المكسيك وكندا إعادة التفاوض على اتفاقيّة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي طبّقت بين الدول الثلاث طوال 24 عاماً.

وكرّر ترامب تهديده بإغلاق الحدود بتغريدة أخرى قال فيها "إمّا أن نبني الجدار أو نغلق الحدود الجنوبية".

وتأتي تهديدات ترامب غداة فشل المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأميركية، ما يعني استمرار الإغلاق حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ظل المأزق الناجم عن طلب الرئيس تمويل بناء الجدار الحدودي لوقف عبور المهاجرين ورفض الكونغرس ذلك.

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