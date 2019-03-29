هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 06:39 م

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة اتّهام المكسيك بعدم فعل أيّ شيء لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مهدّداً بإغلاق الحدود بين بلاده وجارتها الجنوبية "الأسبوع المقبل" إذا لم تغيّر الأخيرة من سلوكها، في وعيد سارعت مكسيكو إلى التنديد به.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إذا لم تضع المكسيك حدّاً نهائياً للهجرة السريّة إلى الولايات المتّحدة (...) فسأغلق الحدود الأسبوع المقبل".

وأضاف أنّ مكافحة الهجرة غير الشرعية هي "أمر غاية في السهولة بالنسبة إلى المكسيك لكنّهم لا يفعلون شيئاً سوى هدر أموالنا و+الكلام+".

وأتت تغريدة ترامب غداة إعلان نظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أنّه يريد أن يتجنّب "بأي ثمن" حصول مواجهة بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكّداً استعداده للمساعدة في هذا المجال، ولكن من دون أن يدلي بأي إعلان ملموس بشأن هذا الملف البالغ الحساسية.

وتعليقاً على وعيد ترامب، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرار في تغريدة إنّ "المكسيك لا تتحرّك تحت الضغط".

وأضاف "نحن جار مهمّ"، مذكّراً بأنّ 1,5 مليون أميركي يعيشون في بلاده.

وترامب المعتاد على إطلاق التهديدات سبق له وأن هدّد في كانون الأول/ديسمبر بإغلاق الحدود مع الجارة الجنوبية إذا لم يوافق خصومه الديموقراطيون في الكونغرس على تمويل بناء جدار على طول الحدود بين البلدين.

وأمام رفض المشرّعين تمويل الجدار، فرض ترامب حالة "طوارئ وطنية" للالتفاف على الكونغرس وتوفير الأموال اللازمة لتشييد الجدار وبالتالي تحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية.

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