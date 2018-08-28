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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 07:07 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:07

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريح في المكتب البيضاوي بالبيت الابيض في ختام اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو في 28 آب/أغسطس 2018.

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تحذيراً إلى غوغل وتويتر وفيسبوك، عمالقة الانترنت الذين يتهّمهم بالانحياز ضدّه، داعياً إياهم الى "أن يكونوا حذرين".

وفي تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي بالبيت الابيض في ختام اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، قال ترامب إن "غوغل وتويتر وفيسبوك يسيرون حقا في منطقة مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذريين".

وأضاف "هذا ليس عادلاً بالنسبة الى قسم كبير من الناس (...) لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس. لا يمكنكم ذلك!".

وتابع ترامب "نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى"، من دون مزيد من الايضاحات.

وفجر الثلاثاء شنّ الرئيس الاميركي هجوماً شرساً على غوغل، متهماً محرّك البحث التابع لعملاق الانترنت ب"التزوير".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن نتائج البحث في غوغل "مزورة"، لأن البحث عن "أخبار ترامب" يقدّم تقارير سيئة عنه، مشكّكاً في قانونية هذا الأمر.

وهاجم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة خلال الأيام الماضية، بسبب ما قال إنها رقابة تفرضها على أصوات المحافظين، وهي المزاعم التي لا دليل عليها ويتبنّاها أنصاره.

وكتب ترامب على تويتر "نتائج البحث على غوغل عن +اخبار ترامب+ لا تظهر سوى تقارير الاعلام الكاذب".

وأضاف "بمعنى آخر فقد تعرضت هذه الأخبار للتزوير بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبا سيئة. +سي ان ان+ الكاذبة على رأسها. إعلام الجمهوريين والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. هل هذا غير قانوني؟".

وتابع "غوغل وآخرون يكتمون أصوات المحافظين ويخفون معلومات وأخبارا جيدة. إنهم يتحكمون فيما يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير جيد وستتم معالجته".

إلا أن شركة غوغل نفت مزاعم ترامب.

وقال المتحدث باسم الشركة في رسالة الكترونية إن "عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أية ايديولوجية سياسية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب