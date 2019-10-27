هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 02:48 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث للإعلام في البيت الابيض في واشنطن في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

يدلي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتصريح "هام جدا" الاحد في البيت الابيض، على ما اعلن مساء السبت المتحدث باسمه من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال المتحدث في بيان مقتضب ان هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح.

ويأتي ذلك في وقت افاد موقع نيوزويك بأن ترامب قد يكون وافق في الايام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت قائد التنظيم ابو بكر البغدادي. وقد رفضت وزارة الدفاع الاميركية الرد على اسئلة وكالة فرانس برس في هذا الشأن.

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