محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 10:10 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:10

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)