هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 08:54 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة إلى مصنع لشركة فورد في إيبسيلانتي بولاية ميشيغان في 21 أيار/مايو 2020.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه يضع أحياناً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ إذا كانت الظروف تقتضي ذلك، لكنّه أكّد أنّه لا يرغب بفعل ذلك أمام الصحافيين.

وخلال زيارة إلى مدينة إيبسيلانتي بولاية ميشيغان حيث زار مصنعاً لشركة فورد تحوّل لإنتاج أجهزة للتنفّس الاصطناعي لتلبية الطلب الشديد عليها بسبب جائحة كوفيد-19، قال ترامب ردّاً على سؤال لأحد الصحافيين عن سبب عدم وضعه كمامة، خلافاً لمسؤولي المصنع الذين كانوا إلى جانبه، إنّه فعل ذلك قبل قليل.

وقال ترامب بسخرية "لقد وضعت واحدة (...) ولكني لم أرغب بأن أعطي الصحافيين متعة رؤيتها".

وما لبث الرئيس الأميركي أن عرض على الصحافيين الكمامة ولكن من دون أن يضعها على وجهه.

وتابع "أنا أحبّها كثيراً. صراحة، أعتقد أنني أبدو أفضل بالكمامة".

وبعد وقت قصير أكّدت شركة فورد أنّ ترامب وضع كمامة خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى جزء من المصنع، مشيرة إلى أنّ "الرئيس أزال بعد ذلك كمامته لبقية الزيارة".

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